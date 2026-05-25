Активные виды корта

В Перми планируют построить два крытых теннисных корта в микрорайоне Висим. Стоимость проекта составит 55 млн руб. Инвестором проекта выступит СГ «Развитие». В компании отмечают, что инициативу выдвинули спортсмены из-за нехватки крытых спортивных объектов в Перми. Эксперты считают, что, несмотря на удаленность, комплекс будет востребован, однако прогнозируют возможные проблемы с тренерским составом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

ООО «Премьер-теннис» направило в министерство экономического развития и инвестиций Пермского края предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства. Компания собирается построить в Перми спортивный комплекс для занятий теннисом на участке по улице Урицкого в микрорайоне Висим. Информация об этом размещена на сайте краевого минэка.

Как следует из документов, опубликованных на сайте регионального минэка, начать строительство спортивного комплекса для занятий теннисом компания планирует в 2026 году. Завершить работы «Премьер-теннис» собирается в 2027 году. Площадь застройки составит около 1,5 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект оценивается в 55 млн руб. Согласно данным онлайн-справочника 2ГИС, в Перми сейчас действует десять теннисных кортов.

ООО «Премьер-теннис» зарегистрировано 14 августа 2025 года в Перми по адресу: ул. Анри Барбюса, 43. По информации «СПАРК-Интерфакс», компания занимается деятельностью спортивных объектов. Руководителем и бенефициаром является директор по строительству СГ «Развитие» Георгий Кочкин. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. В 2025 году чистый убыток компании составил 176 тыс. руб.

СГ «Развитие» с 2011 года работает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости. Как указано на сайте компании, за время существования группа возвела более 50 домов. В группу входят подразделения, выполняющие широкий спектр работ по строительству и эксплуатации объектов недвижимости. По 25% ООО «ИСГ „Развитие“» принадлежит Алексею Раеву и Ирине Равцовой, по 16,6% — Николаю Булатову, Георгию и Николаю Кочкиным.

Стоит отметить, что это не первый спортобъект, реализуемый ГК «Развитие». Компания строит многофункциональный спортивный комплекс в рамках приоритетного инвестпроекта. Футбольный манеж появится в Перми на пересечении бульвара Гагарина и улицы Старцева, его площадь составит 5,5–6 тыс. кв. м. Сумма инвестиций — 522 млн руб. Завершить возведение комплекса группа намерена в 2028 году. Инвестор строительства — ООО «Развитие Арена». Это структура, созданная «Развитием» специально для реализации проекта. «Развитие Арена» будет заниматься не только строительством, но и дальнейшей эксплуатацией объекта. Объект планируется возвести к 2028 году, также в рамках механизма государственно-частного партнерства.

Как сообщил генеральный директор СГ «Развитие» Алексей Раев, компания выступит генподрядчиком и инвестором проекта. Он уточнил, что строительство теннисного корта — это инициатива непосредственно спортсменов. «Эта тема очень интересная. Мы сами увлекаемся теннисом и готовы инвестировать в строительство инфраструктурных проектов, которые будут поддерживать развитие спорта»,— пояснил господин Раев.

Курировать проект будет директор по строительству, руководитель социальных проектов СГ «Развитие» Георгий Кочкин. Он подчеркнул, что спортивный комплекс будет создан по всем современным стандартам. На первом этапе предполагается строительство двух теннисных кортов, однако в дальнейшем не исключено, что комплекс будет расширен: возможно, здесь появится футбольное поле или корты для занятий паделом. «Проект, считаем, будет привлекателен для всех, потому что у нас большой дефицит спортивных объектов, которые можно использовать круглогодично»,— отметил Алексей Раев.

Управляющий центром «Время падела», тренер по теннису Артем Бобылев полагает, что проект строительства еще одного теннисного корта может быть интересен для города. «Площадок для тенниса у нас не так много, и будет хорошо, если появятся новые. Все зависит от того, сколько в спортивном комплексе будет кортов, какое покрытие и условия — раздевалки, душевые, кафе»,— говорит эксперт.

Господин Бобылев также добавил, что из-за расположения, отдаленного от центра города, могут возникнуть проблемы с заполняемостью, нужно будет делать акцент на жителей Висима и близлежащих районов. В то же время он напомнил, что в Перми есть теннисные корты в отдалении от центра, например в микрорайоне Ива, которые пользуются спросом у людей. «Однако о тренерском составе нужно задуматься уже сейчас»,— уверен Артем Бобылев.

Коммерческий директор спортивного комплекса «Спортхолл» Алексей Медведев также считает, что рынок тенниса ограничен не только игроками, но и тренерами, которых в Перми не так много и стоимость их услуг довольно высокая. «Судя по всему, в новом спорткомплексе будет размещено два корта, поскольку один занимает примерно 650 кв. м. Два тренера могут загрузить комплекс на 80%, но их сначала нужно найти»,— подчеркивает экс­перт. При этом господин Медведев тоже отметил удаленность выбранной локации от центра города, что может негативно повлиять на посещаемость.

По мнению Алексея Медведева, в отличие от теннисного корта, падел-центры окупаются быстрее. «Падел-корт в два раза меньше, но стоимость игры в среднем составляет 3 тыс. руб., а стоимость часа большого тенниса — 2 тыс. руб. То есть за час на двух падел-кортах можно заработать в три раза больше, чем на таком же по площади теннисном. К тому же аудитория падел-тенниса больше и продолжает расти, поскольку этот вид спорта набирает популярность»,— резюмирует эксперт.

Юлия Духина