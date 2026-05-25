Вольному доля

Бывшая супруга бизнесмена Андрея Неволина Юлия Романенко обратилась в суд с иском к экс-супругу и его деловым партнерам. Она требует признать незаконными сделки, которые размыли долю господина Неволина в компаниях, связанных с автохолдингом «Экскурс». Госпожа Романенко полагает, что с их помощью был уменьшен объем нажитого в браке имущества, которое подлежит разделу. В итоге арбитражный суд передал спор для рассмотрения в суд общей юрисдикции. Эксперты считают, для победы в споре истице нужно доказать, что сделки производились исключительно с целью нарушения ее прав.



С заявлением о признании сделок бывшего супруга и других ответчиков недействительными Юлия Романенко обратилась в Арбитражный суд Пермского края еще в мае прошлого года. Как следует из материалов дела, в качестве ответчиков по делу она заявила Андрея Неволина, Михаила Кудряшова, Константина Семерикова и Максима Дуленцова. Госпожа Романенко требует признать недействительными сделки с долями ООО «Экскурс Автомобили», ООО «Экскурс Авто», ООО «Элит мобайл», ООО «Капитал Консалтинг» и ООО «Автотехцентр Экскурс». Также она просит суд применить последствия недействительности сделок и восстановить права господина Неволина в ООО «Экскурс автомобили» в размере 24,36%, «Экскурс Авто» (33,33%) и еще в двух обществах в размере 33,3% и 33%.

На данный момент доля Андрея Неволина в пяти фигурирующих в споре обществах составляет 5%. Контрольными пакетами в них владеет Константин Семериков. Согласно материалам дела, все спорные сделки были совершены на основании решений собрания участников компаний 11 февраля прошлого года. Доля господина Неволина в обществах снизилась в результате увеличения их уставного капитала.

Как указано в материалах дела, Юлия Романенко и Андрей Неволин состояли в браке с 20 сентября 1996 года по 14 марта 2023 года. Спорные сделки были совершены уже после развода, но на тот момент раздел имущества осуществлен не был. Как считает истец, сделки были направлены на уменьшение долей господина Неволина в указанных компаниях и совершены без согласия госпожи Романенко. Это противоречит п. 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ. Юлия Романенко указывает, что в результате их совершения существенно уменьшился объем совместно нажитого имущества, которое подлежит разделу.

Часть фигурирующих в споре обществ входят в группу компаний «Экскурс», которая специализируется на продаже и обслуживании автомобилей. Группа была основана в 1998 году, первый автосалон был открыт на ул. Козьмы Минина. Ранее ГК продавала автомобильные бренды Volkswagen, Skoda и Chevrolet, однако после ухода этих концернов из России в 2022 году стала получать дилерства китайских авто. Сейчас компания продает Tennet, Avior, Jetta, Volkswagen, а также подержанные машины. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Экскурс Авто» в 2025 году составила 1,87 млрд руб., чистый убыток — 8,8 млн руб. У ООО «Экскурс Автомобили» эти показатели зафиксированы на уровне 29,9 млн руб. и 288 тыс. руб.

В итоге первая инстанция арбитража решила, что дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции. Таким образом, арбитражный суд согласился с позицией Андрея Неволина, который заявил соответствующее ходатайство. Как указывается в соответствующем определении, исковые требования госпожи Романенко вытекают из брачно-семейных отношений. Они направлены на восстановление права в общей собственности супругов на спорное имущество. Таким образом, спор не носит корпоративный характер и не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. Территориальную подсудность дела определит Пермский краевой суд. Соответствующее определение Юлия Романенко сейчас пытается обжаловать в апелляции. 15 мая жалоба была оставлена без движения.

Партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони говорит, что законодательство не устанавливает сроков, в которые бывшие супруги обязаны оформить раздел общего совместного имущества, нажитого в браке. «Однако такая отсрочка создает значительные правовые риски, в частности риск совершения одним из супругов сделок по отчуждению общего имущества без ведома и согласия другого бывшего супруга, что мы и видим в данном деле»,— отмечает эксперт. По словам госпожи Микони, суду необходимо будет установить момент, когда истица узнала (или должна была узнать) о том, что ответчик начал отчуждать имущество. От этого зависит исчисление срока давности. «Ответчик, скорее всего, будет доказывать либо что истица знала или должна была знать об отчуждении долей и не возражала, либо что имущество не является по тем или иным причинам совместным. В целом, основываясь на тех обстоятельствах, которые отражены в судебном акте, можно высоко оценить шансы истца на удовлетворение иска о признании сделок недействительными и возврате долей в общую массу»,— говорит Татьяна Микони.

Партнер адвокатского бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры» Денис Быканов отмечает, что само по себе увеличение уставного капитала в компаниях не затрагивает права бывшей супруги. Исключение составляет обстоятельство, если это было сделано с единственной целью — нарушения ее прав. Такую ситуацию теоретически можно предположить, если другие участники ООО увеличили капитал за счет откровенно неликвидного имущества. «Если же увеличение произошло через предоставление компании дополнительного капитала развития или покрытия понесенных ею убытков, то такие действия не нарушают права экс-супруги участника (который отказался внести дополнительное имущество вслед за другими участниками), поскольку они были разумно необходимыми», считает эксперт.

Мария Сысоева