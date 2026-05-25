В Калининградской области объявили беспилотную опасность

Жителей Калининградской области вечером 25 мая предупредили о беспилотной опасности. Сообщение было направлено через канал МЧС Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Внимание! Сигнал „беспилотная опасность“!»,— говорилось в уведомлении, отправленном около 19:00 от имени оперативного дежурного пункта управления гражданской обороны.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в области сработала система оповещения. По данным властей, все необходимые службы были приведены в готовность, проводится проверка.

Ранее, в 18:20, Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Храброво».

