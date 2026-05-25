Экологические службы Петербурга за неделю собрали более 68 тонн отходов
С 18 по 24 мая экологические службы Санкт-Петербурга собрали 68,5 тонны различных отходов и загрязняющих материалов. Об этом сообщили в городской администрации.
Экослужбы собрали в Петербурге более 68 тонн опасных отходов за неделю
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Основную часть собранного объема составили автомобильные покрышки — за неделю специалисты вывезли 61,2 тонны шин.
За этот период от жителей поступило 530 обращений, связанных с вопросами экологической безопасности.
Аварийная служба ГБУ «Экострой» выполнила 28 выездов. В ходе работ специалисты собрали около 350 килограммов нефтесодержащих отходов, а также вывезли ртутные лампы и термометры.
Сотрудники СПб ГКУ «Пиларн» совершили 10 выездов для проверки сообщений о возможных нефтеразливах.
Кроме того, очистка водной поверхности с применением активной пены проводилась на Матисовом, Дудергофском и Обводном каналах, а также на реках Нева и Фонтанка.