Экологические службы Петербурга за неделю собрали более 68 тонн отходов

С 18 по 24 мая экологические службы Санкт-Петербурга собрали 68,5 тонны различных отходов и загрязняющих материалов. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экослужбы собрали в Петербурге более 68 тонн опасных отходов за неделю

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Экослужбы собрали в Петербурге более 68 тонн опасных отходов за неделю

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основную часть собранного объема составили автомобильные покрышки — за неделю специалисты вывезли 61,2 тонны шин.

За этот период от жителей поступило 530 обращений, связанных с вопросами экологической безопасности.

Аварийная служба ГБУ «Экострой» выполнила 28 выездов. В ходе работ специалисты собрали около 350 килограммов нефтесодержащих отходов, а также вывезли ртутные лампы и термометры.

Сотрудники СПб ГКУ «Пиларн» совершили 10 выездов для проверки сообщений о возможных нефтеразливах.

Кроме того, очистка водной поверхности с применением активной пены проводилась на Матисовом, Дудергофском и Обводном каналах, а также на реках Нева и Фонтанка.

Матвей Николаев