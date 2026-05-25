Во Фрунзенском районе Петербурга восстановят ДК Десятилетия Октября

На заседании малого правительства Санкт-Петербурга 25 мая обсудили проект планировки квартала во Фрунзенском районе, расположенного между Обводным каналом и Боровой улицей. Одним из ключевых решений стало восстановление бывшего Дома культуры Десятилетия Октября.

В Смольном решили восстановить ДК Десятилетия Октября на Обводном канале

В Смольном решили восстановить ДК Десятилетия Октября на Обводном канале

Как сообщила председатель КГА Юлия Киселева, ранее на этом участке планировалось строительство офисного центра, однако администрация Фрунзенского района предложила разместить здесь объект культуры.

«Поступило обращение администрации Фрунзенского района с просьбой предусмотреть там размещение объекта культуры»,— отметила госпожа Киселева.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что территория нуждается в комплексном развитии, поскольку застраивалась еще в дореволюционный период.

По словам главы города, в квартале планируется реконструкция детского сада на 125 мест, а также восстановление бывшего ДК Десятилетия Октября. После обновления здание должно стать современным многофункциональным культурным пространством.

