В Калининградской области расследуют массовое заражение детей сальмонеллезом

Следственное управление СКР по Калининградской области возбудило уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в детском центре «Сказка лэнд». Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

По данным следствия, среди 16 заболевших — 11 детей в возрасте от двух до пяти лет. В ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, связанных с организацией питания. Работа детского центра временно приостановлена.

Следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего, а также определить лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Как уточнили в ведомстве, бактерии Salmonella обнаружили у сотрудников, отвечавших за приготовление пищи. Кроме того, в учреждении выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Матвей Николаев

