В Петербурге утвердили проект расширения проспекта Энгельса и Парнасского путепровода

На рабочем совещании правительства Санкт-Петербурга 25 мая утвердили проекты планировки территории для расширения проспекта Энгельса перед КАД и строительства путепровода на пересечении с Суздальским проспектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге одобрили документацию для строительства нового путепровода на севере города

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге одобрили документацию для строительства нового путепровода на севере города

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в Смольном, ключевым объектом станет реконструкция Парнасского путепровода в створе проспекта Энгельса. По словам губернатора Александра Беглова, сейчас сооружение уже не справляется с транспортной нагрузкой.

«Сегодня путепровод связывает основную часть Выборгского района с крупным жилым кварталом „Северная долина“. По нему идет большой поток автомобилей в пригородном направлении. Пропускная способность путепровода уже недостаточна»,— отметил господин Беглов.

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева сообщила, что существующий Парнасский путепровод реконструируют и сделают односторонним — движение по нему будет организовано только в северном направлении.

Рядом планируется построить еще один аналогичный путепровод, который обеспечит движение транспорта в сторону юга.

Матвей Николаев