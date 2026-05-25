Для екатеринбуржцев 30 мая запустят бесплатные автобусы к «Маскам скорби»

В Екатеринбурге в Троицкую субботу и день всеобщего поминовения усопших, 30 мая, запустят бесплатные автобусы к мемориальному комплексу памяти жертв политических репрессий (12-й километр Московского тракта). Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отправление организуют в 12:00 от здания администрации Екатеринбурга на проспекте Ленина, 24а. Сопровождать пассажиров будут волонтеры. Гражданская панихида на мемориальном комплексе начнется в 13:00. Участники почтят память жертв политических репрессий и возложат цветы к мемориальным плитам. Обратные рейсы в город запланированы на 14:15.

Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий 1930–1950-х годов расположен вблизи одного из крупнейших мест массовых захоронений жертв политических репрессий. Он создан на средства муниципального бюджета при участии горожан. На мемориальных плитах увековечены фамилии, даты рождения и смерти более 18,5 тыс. жителей Свердловской и Пермской областей, пострадавших в годы репрессий. В 2017 году ансамбль комплекса был дополнен скульптурной композицией «Маски Скорби Европа–Азия» работы Эрнста Неизвестного.

Полина Бабинцева