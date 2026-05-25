Пермский разработчик геопорталов увеличил прибыль и выручку

Пермское ООО «Скайори» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Согласно Rusprofile, выручка компании составила 285,5 млн руб., что на 39% выше показателя предыдущего года (205 млн руб.). Чистая прибыль ООО также увеличилась на 39% с 65,5 млн до 90,9 млн руб. По состоянию на конец 2025 года совокупные активы организации составили 224 млн руб. Это на 57,8 млн руб. больше, чем годом ранее.

ООО «Скайори» было зарегистрировано в 2019 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Компания также ведет деятельность по созданию информационных ресурсов, проводит научные исследования. Владельцами компании выступают два пермских предпринимателя, включая Игоря Щепина (78%) и Артема Некрасова (22%). Генеральным директором выступает господин Щепин.

Согласно официальному сайту SkyoriGIS, геоинформационная платформа создает веб-карты и геопорталы на основе данных компании. Отрасли применения платформы — добывающая промышленность, кадастр и управление недвижимостью, охрана окружающей среды, транспорт и логистика и другие. В частности, на платформе были созданы система обеспечения градостроительной деятельности и система управления земельными участками администрации Перми, региональная геоинформационная система Республики Крым и другие базы.