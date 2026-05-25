В Самаре при поддержке ПСБ прошёл юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ»

В субботу, 23 мая, в Самаре при поддержке ПСБ состоялся юбилейный — десятый — всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». На синхронный старт вышло около 3000 человек, в том числе 150 сотрудников самарского офиса ПСБ и членов их семей.



Трасса проходила по аллее «Последняя миля» у стадиона «Солидарность Самара Арена». Попробовать свои силы могли спортсмены любого возраста и подготовки. Участникам были доступны три дистанции на выбор: ПСБ 5 км, 10 км или 21,1 км. Для детей и подростков организована отдельная трасса протяженностью 1 км.

«Спорт давно стал частью корпоративной культуры ПСБ — наши сотрудники регулярно участвуют в соревнованиях как в Самарской области, так и за ее пределами. Однако "ЗаБег.РФ" занимает среди них особое место. Это событие, которого с нетерпением ждут и любители бега, и профессиональные спортсмены. Оно объединяет людей не только внутри отдельных регионов, но и всю страну — от Камчатки до Калининграда. И мы рады быть частью этого масштабного события уже на протяжении восьми лет», — отметил региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий.

Первый полумарафон «ЗаБег.РФ» состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России, в том числе в Самаре. В этом году забег охватил 124 российских города и 15 часовых поясов. На старт вышло более четверти миллиона участников. ПСБ выступает генеральным спонсором проекта «ЗаБег.РФ» с 2019 года.

