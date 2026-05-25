Беглов оценил уровень безопасности объектов энергетики Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе не зафиксировали серьезных инцидентов на объектах энергетической инфраструктуры в течение отопительного сезона. Об этом он сообщил на рабочем совещании правительства, посвященном итогам осенне-зимнего периода.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Беглова, энергетические объекты сейчас находятся под особой угрозой, однако в Петербурге серьезных проблем не возникало.

«В нашем городе не было случаев повреждения энергетических объектов, вызванных преднамеренными действиями. Были какие-то нюансы, но это не того характера»,— отметил губернатор.

Также Александр Беглов подчеркнул, что отопительный сезон 2025–2026 годов прошел в штатном режиме, несмотря на холодную зиму. По его словам, крупных аварий за этот период в городе не произошло.

Матвей Николаев