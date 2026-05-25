Банк ВТБ открыл флагманский офис в Тольятти

В Тольятти после объединения и переезда начал работу новый офис ВТБ. Отделение стало флагманским для города и одним из самых крупных не только в регионе, но и в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба банка.

Новый офис расположен в историческом центре Автозаводского района Тольятти. В шаговой доступности находятся ключевые точки притяжения жителей: парк Победы, культурный центр «Автоград», детский парк и ТЦ «Русь на Волге». Клиентам доступен полный спектр банковских услуг.

«Открытие нового офиса в Тольятти — это важный шаг в развитии нашей сети и повышении доступности финансовых услуг для жителей региона. Сегодня это уже 33-е отделение ВТБ в Самарской области. Мы формируем современную, технологичную и максимально удобную инфраструктуру, которая позволяет клиентам получать качественные банковские сервисы вне зависимости от места проживания», — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

