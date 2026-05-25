Экоцентр «Собиратор» в Петербурге временно закрылся для посетителей

Экоцентр «Собиратор» в Санкт-Петербурге, работающий на Лиговском проспекте, ушел на «бессрочные каникулы». Проект запустили в городе в 2022 году. Команда развивала раздельный сбор отходов, принимая вторсырье на переработку, и пропагандировала экопривычки. Причину временного закрытия объясняют финансовыми трудностями, уровнем оплаты труда и психологическим состоянием сотрудников.

«Увеличившийся поток посетителей, вынужденные ограничения и множество трудностей исчерпали наши эмоциональные ресурсы. Уровень оплаты труда не позволяет даже выживать. За эти четыре года руководство так и не узнало, что такое зарплата. Мы оказались в ситуации, когда 80-90% нашего времени, сил и денег уходит на поддержание работы экоцентра, вместо того чтобы развивать его как устойчивый социальный бизнес. Нам срочно нужен перерыв, в частности чтобы уделить внимание финансам: работе с корпоративными клиентами»,— говорится в сообщении в соцсетях проекта. По словам руководителей, долг за аренду помещения составляет около 500 тысяч рублей.

Вновь открыть экоцентр хотят через месяц, рассказал «Ъ Северо-Запад» руководитель «Собиратора» Петр Левин. Это время потратят на ремонт помещения и работу с бизнесом. Сейчас центр продолжает работать, но не принимает гостей. «Мы закрыты для гостей. Это дотационная история, на каждого посетителя мы тратим около 200 рублей. Так как денег нет, мы не можем эту историю продолжать. А деньги к нам приходят от работы с бизнесом»,— объясняет господин Левин.

«Собиратор» намерен изменить формат работы с посетителями: экоцентр планируют сделать экологическим клубом с клубными картами. Доступ при этом останется бесплатным. «Мы будем постепенно гостей обратно возвращать. Переход к клубной системе потребует некоторого времени для оформления всех процессов: сбор персональных данных, изготовление из вторсырья карт»,— говорит Петр Левин.

В конце апреля руководитель федерального экоцентра «Собиратор» Леонид Синицын рассказал о проблемах в компании. «В последние месяцы у нас постоянно блокируются счета, и денег по всем направлениям давно меньше, чем автоматические списания от налоговой и от банков. Многие сотрудники уволились, склады переполнились. В сегодняшних условиях понятно, что только спонсорская помощь поможет нашему просветительскому экопроекту. Рассчитывать только на свои силы у нас давно не получается»,— поделился господин Синицын.

Надежда Ярмула