Под звуки флексатона

В челябинском театре оперы и балета им. Михаила Глинки 23 и 24 мая презентовали «Клеопатру». Премьера открыла XVII Международный фестиваль балета в честь Екатерины Максимовой. Творческая команда, работавшая над спектаклем, отказалась от египетских национальных мелодий в либретто и добавила непривычный инструмент в оркестр. «Ъ-Южный Урал» посетил генеральный прогон нового балета.



Фестиваль в память о великой российской артистке балета Екатерины Максимовой проходит в Челябинске в 17-й раз. В рамках мероприятия в Челябинск приезжают артисты из других городов и даже стран, чтобы представить свой репертуар. Второй год подряд в фестивале участвует Академия русского балета им. А. Я. Вагановой под руководством Николая Цискаридзе.

Традиционно фестиваль открывает премьера челябинского театра им. Глинки. В 2025 году зрителям представили «Кармен», а в 2024-м — «Мату Хари». Над обеими постановками работала На­дежда Калинина. В этот раз поставили балет о последней царице Египта из македонской династии Птолемеев Клеопатре. При этом над спектаклем трудилась уже другая творческая команда. В частности, либретто для «Клеопатры» написали народный артист РФ Андрей Петров и заведующий музыкальной частью театра «Кремлевский балет» Владимир Качесов.

По словам Владимира Качесова, помимо стандартных инструментов в «Клеопатре» можно услышать довольно редкий для оркестра флексатон, который предоставила челябинская филармония.

«Здесь флексатон был настолько старый, что звук оказался совсем плохим. Поэтому филармония предоставила нам для премьеры свой флексатон. Вы сможете услышать такой свистящий звук. Подобное сочетание инструментов создает необычный эффект»,— рассказал Владимир Качесов. Звуки флексатона в балете сопровождают выход «змей» на сцену.

От использования египетских национальных мотивов авторы решили отказаться. Владимир Качесов посчитал их звучание примитивным. По его мнению, вся прелесть этих мотивов заключается в пении, поэтому для «Клеопатры» пришлось сочинять уникальные восточные лады.

Интересно, что для этой постановки показы в Челябинске — своего рода вторая премьера: до этого балет представили зрителям в Москве. Впрочем, для челябинской версии творческая команда переделала либретто и сделала спектакль более компактным.

Играют «Клеопатру» в два состава. В одном из них роль египетской царицы играет Виктория Дедюлькина, а Юлия Цезаря — Алексей Шакуро. Второй состав включает Дарью Демченко и Александра Кочеткова. С помощью танца артисты проживают историю великих сражений, любовных трагедий и смерти. Отыгрывающие Клеопатру балерины двигаются на сцене изящно, иногда с неким вызовом, демонстрируя зрителям женственность и волевой характер египетской царицы.

Хореограф Иван Фадеев поделился, что он впервые работал с сюжетом о сильной женщине. Кроме того, он остался в восторге от работы с челябинской труппой.

Еще одна особенность постановки — помимо массивных декораций, изображающих роскошный дворец египетской царицы, постановщики использовали большой экран, дополняющий фон происходящих на сцене событий.

Финал постановки, в котором Клеопатра погибает, выпив змеиный яд, оказался на удивление спокойным, без лишнего драматизма. Этот момент решили изобразить метафорически — через танец змей. В завершение Клеопатра в длинном платье выходит на сцену, где ее встречают и провожают в загробный мир египетские боги.

XVII Международный фестиваль балета в честь Екатерины Максимовой продлится до 25 июня. После премьеры «Клеопатры» на челябинской сцене также ожидают гастроли артистов из Новосибирска, Воронежа и Республики Беларусь.

Ольга Воробьева