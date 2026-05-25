Празднование Дня города в Петербурге растянется на неделю

Празднование Дня города в Санкт-Петербурге в этом году впервые растянется на целую неделю. Как сообщил председатель комитета по культуре Федор Болтин на пресс-конференции в ТАСС, всего запланировано 230 мероприятий. Программа стартует 25 мая концертом в БКЗ «Октябрьский», продолжится 27 мая традиционными событиями Дня города и завершится 30 мая масштабным фестивалем на «Газпром Арене».

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Уже сегодня, 25 мая, мы начинаем праздничную программу. Наш марафон открывает концерт в БКЗ "Октябрьский". По традиции он будет соединять в себе и ленинградскую эстраду, и петербургские мелодии, и современных авторов»,— отметил господин Болтин.

Среди заявленных исполнителей — Василий Герелло, Григорий Чернецов, Зара и молодые артисты.

В пятницу, 29 мая, программа продолжится гала-концертом «Классика на Дворцовой» с участием 250 артистов и проектом «Музыка Дворцового моста» с его внеурочной разводкой в полночь. В субботу, 30 мая, на «Газпром Арене» пройдут «Петровские ассамблеи 3.2.3» с выступлениями популярных у молодежи исполнителей — Мартина, Mona, Bushido Zho, хедлайнером станет Ваня Дмитриенко. Ранее городские власти объявили о «генеральной уборке» к празднику.

