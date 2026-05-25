На строительство станций нижегородского метро направят 1,5 млрд рублей

Бюджетный комитет заксобрания Нижегородской области одобрил майские поправки в областной бюджет на 2026 год. В частности, за счет казначейских инфраструктурных кредитов на строительство двух станций метро в рамках продления Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде направляется 1,186 млрд руб.

На проект продления Сормовско-Мещерской линии, где запланировано строительство станции метро «Сормовская», направлено 269 млн руб. из средств казначейских инфраструктурных кредитов, сообщила областной министр финансов Ольга Сулима. Строительство станции в Сормовском районе еще не начиналось, хотя заключенный в августе 2022 года контракт предусматривает ее ввод в декабре 2026 года — новых сроков и стоимости проекта пока нет.

С учетом этой и других поправок, которые депутаты заксобрания примут 28 мая, доходы областного бюджета составят 337,6 млрд руб., расходы — 372,5 млрд. Дефицит бюджета спланирован в 34,9 млрд руб. (он увеличится на 1,45 млрд). Государственный долг Нижегородской области уменьшен за счет списания региону 16,7 млрд бюджетных кредитов, подчеркнула Ольга Сулима.

Иван Сергеев