Марий Эл обогнала Татарстан в рейтинге экономической привлекательности регионов

По итогам первого квартала этого года Марий Эл заняла четвертое место в индексе экономической привлекательности регионов России, опередив Татарстан, который расположился на шестой строчке. Об этом сообщила пресс-служба Финансового университета при Правительстве России.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средний балл инвестиционной привлекательности Марий Эл составил 35,6 против 32,7 у Татарстана.

В число самых экономически привлекательных регионов страны также вошли Москва, Московская область, Тюменская область и Республика Хакасия.

При составлении рейтинга аналитики учитывали число действующих компаний, динамику найма персонала, валовые доходы населения и темпы роста доходов граждан.

Чувашия заняла 42-е место со средним баллом 21,7, а Кировская область расположилась на 70-й строчке рейтинга с показателем 17,1.

Анна Кайдалова