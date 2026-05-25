Петербург и Ленобласть вошли в число самых популярных направлений для длительных поездок

Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли второе место среди самых востребованных российских направлений для длительных поездок продолжительностью от 30 дней. Об этом сообщили аналитики «Яндекс Путешествий» по итогам анализа бронирований за 2026 год.

Петербург и Ленобласть вошли в топ популярных направлений для длительных поездок

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На долю Санкт-Петербурга и Ленобласти приходится 14% всех долгосрочных бронирований по стране. Средняя стоимость проживания в регионе составляет 9230 рублей за ночь.

По данным сервиса, интерес к поездкам продолжительностью более месяца в России за год вырос на 31%. При этом внутренний туризм остается основным выбором путешественников — на него приходится 82% подобных бронирований.

Первое место рейтинга занял Краснодарский край с долей 29% от общего числа заказов. Средняя стоимость ночи там составляет 9610 рублей.

Также в пятерку самых популярных направлений вошли Республика Крым с 11% бронирований, Москва и Московская область с 8%, а также Калининградская область, на которую приходится 4% долгосрочных поездок.

Самым доступным направлением среди популярных регионов аналитики назвали Ростовскую область — средняя стоимость ночи там составляет 6310 рублей.

Матвей Николаев