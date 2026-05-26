Мэрия Уфы разрешила купаться на девяти пляжах

Администрация Уфы выбрала девять пляжей, на которых будет организован летний купальный сезон.

Купаться разрешено на пляжах «Солнечный», «Водник» и «Ак-Яр Затон» на берегу реки Белой, пляжах «Песчаный», «Берег Солнца» и «Сипайловское Сочи» в акватории реки Уфы, а также на пляже «Красивая поляна» на Красивом озере в Деме, пляже «Гольфстрим» на берегу Теплого озера в Инорсе и пляже «Кашкадан» на одноименном озере в Сипайлово.

Купальные зоны будут действовать с 1 июня по 31 августа. Подготовку пляжей к открытию должны взять на себя районные администрации.

Кроме того, муниципальные власти с учетом опыта прошлых лет должны будут уточнить места несанкционированного купания и места, наиболее опасные для такого вида отдыха. Планируется увеличить число специальных стендов и аншлагов с надписями о запрете купания (в том числе на английском языке). Баннеры будут содержать данные о количестве утонувших и информацию о ближайших официальных пляжах.

Обеспечивать безопасность купания уфимцев будет управление гражданской защиты Уфы, которое на лето примет дополнительных 47 спасателей.

