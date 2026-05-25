С 25 по 29 мая в Петербурге испытают теплосети в 14 районах

С 25 по 29 мая 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет масштабная серия гидравлических испытаний тепловых сетей. Специалисты проверят трубопроводы в 14 районах города. Испытания являются обязательным этапом подготовки к отопительному сезону.

Всего запланировано 66 испытаний

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего запланировано 66 испытаний. АО «ТЭК СПб» проведет 34 проверки в Василеостровском, Московском, Колпинском, Выборгском, Кировском, Приморском, Пушкинском, Невском, Красносельском и Красногвардейском районах.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проверит сети от двух теплоисточников в Кировском и Красносельском районах. ООО «Петербургтеплоэнерго» выполнит 27 испытаний в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Приморском и Петродворцовом районах. ООО «Теплоэнерго» — три испытания в Петроградском районе.

