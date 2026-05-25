Дело иноагента Льва Шлосберга о дискредитации армии поступило в суд Пскова

В Псковский городской суд поступило уголовное дело в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, политик обвиняется по статье о дискредитации использования Вооруженных сил РФ, а также по статье о распространении заведомо ложной информации об армии.

В Пскове рассмотрят дело политика Шлосберга (признан в России иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) о фейках и дискредитации ВС РФ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сообщении суда уточняется, что дело поступило для рассмотрения по существу, сейчас решается вопрос о назначении судебного заседания.

Ранее суд уже выносил приговор Льву Шлосбергу (признан в России иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Тогда ему назначили 420 часов обязательных работ.

Матвей Николаев

