В Башкирии прокуратура восстановила права сестры погибшего участника СВО

Прокуратура Илишевского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в ноябре прошлого года сестра участника СВО обратилась с заявлением в территориальный отдел службы судебных приставов о прекращении исполнительных производств в отношении военнослужащего по кредитным обязательствам в связи с его гибелью.

Однако ей неправомерно отказали, о чем заместитель начальника отдела вынес соответствующее постановление.

Прокуратура принесла протест, по результатам рассмотрения которого незаконное решение отменили.

Майя Иванова