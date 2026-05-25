В Петербурге предложили выдавать до 350 тыс. рублей на открытие бизнеса участникам СВО

Парламентарии внесли в Законодательное собрание Петербурга законопроект, расширяющий право на социальную помощь в рамках соцконтракта для участников специальной военной операции. Ветераны СВО, не имеющие постоянной работы, смогут получить от города единовременную выплату до 350 тыс. рублей на открытие собственного дела на льготных условиях — без оценки их материального положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На мой взгляд, благородный и своевременный шаг навстречу ветеранам, которые возвращаются к мирной жизни. Не каждый из них после перенесенных испытаний сможет, да и захочет, заниматься прежним делом. Поэтому наша общая задача — помочь им найти новое достойное место в Петербурге»,— заявил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

По их мнению, большинство ветеранов обладают качествами, необходимыми для успешного предпринимательства — терпением, целеустремленностью и умением решать сложные задачи. В отличие от стандартной процедуры заключения соцконтракта, для участников СВО не будет проводиться оценка материального положения. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента.

Конторщиков Кирилл