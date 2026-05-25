С 25 мая в Оренбуржье вводится ограничение посещения лесов из-за обработки от вредителей

С 25 мая в Адамовском, Домбаровском, Новосергиевском, Первомайском, Соль-Илецком, Сорочинском, Ташлинском и Шарлыкском лесничествах стартует обработка хвойных насаждений от пилильщика-ткача звездчатого. Для безопасности жителей на 21 день с даты обработки вводятся ограничения, сообщает минприроды Оренбургской области.

Запрещается пребывание людей на обрабатываемых участках, въезд транспорта, сбор грибов, ягод и трав, выпас сельскохозяйственных животных и размещение пасек.

В этом году предстоит обработать территории на площади 2,3 тыс. га.

