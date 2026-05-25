Челябинск примет чемпионат России — 2027 по фигурному катанию

Чемпионат России по фигурному катанию сезона 2026/2027 пройдет в Челябинске. Соревнования пройдут с 16 по 21 декабря 2026-го года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Площадкой для чемпионата станет ледовая арена «Трактор». Челябинск примет соревнования в пятый раз. Город становился центром состязаний фигуристов в 1992/1993, 2016/2017, 2020/2021 и 2023/2024.

В марте 2026 года на ледовой арене «Трактор» также состоялся финал Гран-при России по фигурному катанию.

