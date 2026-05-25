Площадь «Зенита» официально появилась на карте Петербурга у «Газпром Арены»

Безымянная территория около «Газпром Арены» на Крестовском острове официально получила наименование «площадь Зенита». Торжественное открытие нового городского топонима приурочено к 101-летию футбольного клуба и закрепляет статус команды как одной из главных спортивных доминант Петербурга, сообщил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественное открытие нового городского топонима приурочено к 101-летию футбольного клуба

Фото: Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский Торжественное открытие нового городского топонима приурочено к 101-летию футбольного клуба

Фото: Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

«По-настоящему знаковое событие для клуба, его болельщиков и всего Петербурга. Теперь наша общая любовь к легендарной команде воплощена еще и на карте города. Отличный подарок к 101-летию!»,— подчеркнул господин Бельский.

Ранее постановление о присвоении наименования подписал губернатор Александр Беглов. Площадь расположена между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями. Решение было принято в рамках празднования 100-летия клуба.

Конторщиков Кирилл