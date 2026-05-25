«Башнефть-Добычу» обязали рекультивировать землю в Ермекеевском районе

По требованию прокуратуры Ермекеевского района ООО «Башнефть-Добыча» проводит рекультивацию загрязненного нефтепродуктами земельного участка, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что в ноябре 2024 года произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода, из-за чего участок площадью около 100 кв. м у села имени 8 Марта Ермекеевского района загрязнился нефтепродуктами.

Причиной порыва была внутренняя коррозия. При этом «Башнефть-Добыча» не разработала проект рекультивации загрязненного земельного участка и не провела рекультивационные мероприятия.

По инициативе прокуратуры должностное лицо компании оштрафовали на 50 тыс. руб. за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ).

Сейчас разработан и утвержден проект рекультивации, проводятся необходимые мероприятия.

Майя Иванова