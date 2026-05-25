В Петербурге расширили список профессий для поступления по двум ОГЭ

В Санкт-Петербурге расширили список профессий, на которые в 2026 году можно будет поступить по результатам двух экзаменов ОГЭ. Теперь в перечень входят 24 специальности. Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по образованию Павел Розов на пресс-конференции.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, образовательные программы формировались совместно с работодателями, заинтересованными в подготовке кадров.

«Наши заводы, наши компании готовы трудоустроить всех ребят. Эти профессии очень востребованы. Я бы сказал, что за такими ребятами стоят в очереди», — отметил Розов.

Ранее в перечень входили 19 профессий. Власти Петербурга называли их наиболее востребованными для городской экономики.

Матвей Николаев