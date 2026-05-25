Завод по переработке водорослей за 500 млн рублей запустят в Карелии в июле

НПО «БИТ» планирует в июле 2026 года ввести в эксплуатацию завод по переработке водорослей в селе Березовка Кондопожского района Карелии. Предприятие мощностью 10 тыс. тонн готовой продукции в год будет выпускать биологические добавки и детское питание с добавлением водорослей. Объем инвестиций в проект превышает 500 млн рублей, из которых 225 млн выделено из бюджета республики в рамках концессионного соглашения.

Ожидается, что завод будет перерабатывать местные водоросли Белого моря

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщили «Ведомости Северо-Запад» в компании, государственные средства направлены на создание объекта недвижимости, который остается в собственности региона. Церемония закладки предприятия состоялась в августе 2024 года.

Ожидается, что завод будет перерабатывать местные водоросли Белого моря и позволит заместить импортную продукцию в сегменте биодобавок и специализированного питания.

