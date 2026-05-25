В Нижнем Новгороде эвакуировали сотрудников областного заксобрания

Сотрудников законодательного собрания Нижегородской области спешно эвакуировали из здания парламента днем 25 мая. Об этом с места событий передает корреспондент «Ъ-Приволжье».

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

В здании сработала пожарная сигнализация. Через систему оповещения сотрудников известили о том, что в здании обнаружено возгорание. Визуально огня и дыма во втором корпусе нижегородского кремля, где размещается парламент и несколько областных министерств, не видно.

Владимир Зубарев