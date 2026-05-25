Уфимцы готовы потратить на свадьбу в среднем 810 тысяч рублей

Жители Уфы закладывают на организацию и проведение свадьбы в среднем 810 тыс. руб., выяснили «Авито Услуги» и «Авито Товары». По 24% опрошенных планируют уложиться в сумму от 300 до 600 тыс. руб. и от 600 тыс. до 1 млн руб. 20% закладывают на свадьбу от 100 тыс. до 300 тыс. руб., 13% ограничатся бюджетом до 100 тыс. руб. По 9% готовы потратить от 1 до 3 млн руб. или более 3 млн руб.

Обязательными покупками опрошенные уфимцы считают интерактивы и реквизит для развлечения гостей — их планируют купить 46% респондентов. Обручальные кольца обязательно купят 35%, а букет невесты и бутоньерку — 34%. Декор для площадки — цветы, свечи, гирлянды, скатерти — рассчитывают купить 27%, пригласительные и сувениры для гостей — 25%, а свадебные наряды для жениха и невесты — 21%.

При этом 55% опрошенных, планирующих провести свадьбу, готовы купить часть товаров на ресейле. 32% хотят покупать только новые вещи, а 9% заявили, что приобретут «с рук» большую часть необходимого.

