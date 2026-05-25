Жительницу Нагайбакского района будут судить за передачу мопеда сыну-подростку

Орджоникидзевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Нагайбакского района. Ее обвиняют в передаче мопеда несовершеннолетнему сыну — вовлечении его в совершение опасных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в апреле 2025 года местная жительница купила своему 15-летнему сыну мопед INTEL YD50Qб, зная, что для управления им необходимы водительские права. Днем 21 мая подросток с 16-летним пассажиром выехал на дорогу на улице Мира в селе Париж, где столкнулся с автомобилем. Оба ребенка получили травмы.

Уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска