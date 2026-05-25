Мурманская область потеряла четверть бюджетных доходов из-за санкций

Мурманская область за последние два года потеряла около 25% доходов регионального бюджета после введения санкций против одного из крупнейших налогоплательщиков. Об этом рассказал губернатор Андрей Чибис, пишет 51.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Чибис рассказал, как санкции ударили по Мурманской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Андрей Чибис рассказал, как санкции ударили по Мурманской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам главы региона, еще в 2024 году коммерческий долг области оставался минимальным — на уровне около 4%, а сам регион считался экономически устойчивым субъектом-донором. Однако ситуация изменилась после введения очередного пакета санкций. Как отметил господин Чибис, ограничения были наложены на одного из крупнейших налогоплательщиков региона, что существенно сказалось на поступлениях в бюджет.

В результате власти были вынуждены привлекать коммерческие кредиты для покрытия финансовых потребностей.

Сейчас на федеральном уровне обсуждаются возможные меры поддержки арктических регионов, столкнувшихся с аналогичными трудностями, подчеркнул губернатор. Среди рассматриваемых вариантов — замещение коммерческих кредитов бюджетными, как это уже практиковалось в период пандемии COVID-19, а также частичное списание долгов субъектов.

Матвей Николаев