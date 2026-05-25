Мурманская область потеряла четверть бюджетных доходов из-за санкций
Мурманская область за последние два года потеряла около 25% доходов регионального бюджета после введения санкций против одного из крупнейших налогоплательщиков. Об этом рассказал губернатор Андрей Чибис, пишет 51.RU.
По словам главы региона, еще в 2024 году коммерческий долг области оставался минимальным — на уровне около 4%, а сам регион считался экономически устойчивым субъектом-донором. Однако ситуация изменилась после введения очередного пакета санкций. Как отметил господин Чибис, ограничения были наложены на одного из крупнейших налогоплательщиков региона, что существенно сказалось на поступлениях в бюджет.
В результате власти были вынуждены привлекать коммерческие кредиты для покрытия финансовых потребностей.
Сейчас на федеральном уровне обсуждаются возможные меры поддержки арктических регионов, столкнувшихся с аналогичными трудностями, подчеркнул губернатор. Среди рассматриваемых вариантов — замещение коммерческих кредитов бюджетными, как это уже практиковалось в период пандемии COVID-19, а также частичное списание долгов субъектов.