Суд обязал осужденного бизнесмена предоставить доступ к имуществу

В Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поступила жалоба Ольги Неясовой в рамках дела о банкротстве ее супруга, пермского бизнесмена Григория Неясова. Заявительница обжалует решение первой инстанции, которая определила предоставить финансовому управляющему должника ключи к 21 объекту недвижимого и движимого имущества. Речь идет о девяти нежилых помещениях, четырех земельных участках в Березниках и Соликамске, а также о двух квартирах, в том числе в Перми, и автомобиле Lexus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, ранее финансовый управляющий направлял запросы в адрес должника о предоставлении доступа к имуществу и передаче правоустанавливающих документов, однако этого сделано не было. Суд указал, что в связи со значительным объемом имущества и его разным местонахождением должник сам должен обеспечить фактический доступ финансового управляющего в принадлежащие ему помещения и на земельные участки. Это необходимо для включения имущества в конкурсную массу для его последующей реализации в интересах кредиторов. В итоге суд обязал супругов Неясовых предоставить управляющему ключи к имуществу. Это решение Ольга Неясова обжалует в апелляционной инстанции, заявление оставлено без движения до 24 июня в связи с нарушениями в его подаче.

Григорий Неясов был признан несостоятельным минувшей зимой. С этим требованием ранее обратилось АО «Альфа-Банк». Сумма требований финансовой организации составила 79,9 млн руб. Среди кредиторов господина Неясова числятся ПАО «Банк ПСБ», ПАО «Банк ВТБ», а также межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №21.

В августе прошлого года господин Неясов был признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет, в особо крупном размере). Общий размер сокрытого имущества составил 120 млн руб. Приговором Соликамского горсуда ему было назначено наказание в виде лишения свободы условно на два года с лишением на год права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. На имущество фигуранта был наложен арест.

Согласно Rusprofile, Григорий Неясов является учредителем девяти организаций. Одна из них — ООО «Торговый дом» — также в процессе банкротства.