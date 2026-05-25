В Оренбуржье гражданин Узбекистана пытался дать 50 тысяч рублей взятки полицейскому
В Абдулино Оренбургской области полицейские задержали гражданина Узбекистана за попытку дать взятку правоохранителю, сообщили в областном УМВД.
Иностранный гражданин предложил незаконное вознаграждение, чтобы избежать административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).