Мэр Омска оспорит лишение его ученой степени кандидата наук

Глава Омска Сергей Шелест намерен оспаривать решение диссертационного совета при АО «Россети Научно-технический центр» о лишении его ученой степени кандидата технических наук. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр Омска Сергей Шелест

Фото: Пресс-центр администрации города Омска Мэр Омска Сергей Шелест

За лишение господина Шелеста ученой степени члены диссертационного совета единогласно проголосовали на заседании 15 мая, следует из протокола заседания, размещенного на сайте АО «Россети Научно-технический центр». Соответствующее заявление в декабре прошлого года в Минобрнауки РФ подали вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд и доктор физико-математических наук Андрей Ростовцев.

«Заявление о лишении Сергея Шелеста звания кандидата наук было направлено в последний день до того, как истек десятилетний срок. Авторами этого заявления являются господа Гельфанд и Ростовцев: один из них живет за границей, второй в открытую высказывается против позиции России по вопросу Украины, поддерживает ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России),— заявила «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь мэра Галина Назарова.

Сергей Шелест защитил диссертацию на тему «Особенности анализа показателей качества электроэнергии в режимах детерминированного хаоса электротехнических систем с генерирующими источниками» в 2015 году в Омском государственном техническом университете. Тогда он занимал пост гендиректора АО «Омскводоканал». Михаил Гельфанд и Андрей Ростовцев в своем заявлении указали на то, что 100 страниц диссертации идентичны более ранним трудам без ссылок на эти тексты.

Сергей Шелест был избран по итогам конкурса мэром Омска в декабре 2021 года. Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле этого года глава города подал документы для участия в праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму РФ.

Александра Стрелкова