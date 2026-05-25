На Арсенальной набережной в Петербурге произошло массовое ДТП

Днем 25 мая на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии образовалась двухкилометровая пробка в направлении шоссе Революции. По данным Госавтоинспекции, пострадавших нет. По свидетельствам очевидцев, несколько машин перевернулись.

По данным Госавтоинспекции, пострадавших нет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили «Фонтанке» в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти, на набережной произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. Обстоятельства аварии устанавливаются. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

Конторщиков Кирилл