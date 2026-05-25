На инвентаризацию деревьев и кустарников в Уфе направят до 10 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 3 июня выберет подрядчика для инвентаризации зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта — 10,1 млн руб., его профинансируют городской бюджет.

Работы необходимо выполнить до 20 ноября. Подрядчик должен определить площадь зеленых насаждений, число деревьев и кустарников с определением типа насаждения, породы, возраста растений, диаметра, высоты. Также нужно оценить их качественное состояние (хорошее, удовлетворительное или неудовлетворительное).

По итогам инвентаризации разрабатывается паспорт на каждый земельный участок.

Всего в Уфе требуется инвентаризовать 28 земельных участков общей площадью 1,14 млн кв. м.

Майя Иванова