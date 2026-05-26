В Черноземье 27 мая ожидается небольшое похолодание, до +18°C

В среду, 27 мая, жителей Черноземья ожидает пасмурная и ветреная погода. Возможны облачность с прояснениями и кратковременные дожди. Температура будет варьироваться от +7°C до +18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +13°C, днем потеплеет до +18°C, вечером столбик термометра опустится до +15°C, ночью будет +10°C. Ветер до 8 м/с.

В Воронеже утром будет +14°C, днем температура поднимется до +15°C, вечером она составит +13°C, а ночью опустится до +9°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура составит +12°C, днем повысится до +16°C, вечером будет +12°C, а ночью понизится до +8°C. Ветер до 7 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +13°C, днем — +15°C, вечером будет +12°C, а ночью опустится до +9°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +12°C, днем поднимется до +13°C, вечером будет +10°C, а ночью опустится до +7°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром ожидается +13°C, днем — +17°C, вечером будет +13°C, ночью — +10°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова