Новосибирская область вошла в число лидеров по строительству жилья по КРТ

Новосибирская область стала третьей среди регионов России по объему жилищного строительства в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Всего в регионе по механизму КРТ возводится более 520 тыс. кв. м жилья, следует из данных аналитического отчета института жилищного развития «Дом.РФ» за январь—апрель 2026 года.

Проекты КРТ занимают около 15% от всего строящегося жилья в области. Доля региона в общем портфеле КРТ по стране составляет 6,2%. Лидерами по числу проектов являются Московская область, на которую приходится 29% всего объема строящегося жилья в проектах КРТ, и Краснодарский край с долей в 16%.

В Новосибирской области определены 56 территорий, подлежащих комплексному развитию, общей площадью 827,1 га. Планируется расселить 165,9 тыс. кв. м и построить 7,32 млн кв. м жилья. В настоящее время правительством региона принято семь решений о КРТ общей площадью 552,03 га с градостроительным потенциалом 3,04 млн кв. м жилья, реализацию которых осуществляет региональный оператор КРТ АО «АРЖС НСО». Крупнейшие проекты КРТ — микрорайон «Клюквенный» и территория «Смарт-Сити».

Лолита Белова