В Татарстане днем и вечером 26 мая из-за прохождения атмосферных фронтов прогнозируют грозы, кратковременное усиление ветра до 16–21 м/с, местами — град. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В Татарстане 26 мая ожидаются грозы и сильный дождь

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным синоптиков, ночью местами ожидается небольшой дождь, днем будет облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди, в отдельных районах — сильные.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +17 до +22 градусов, на юге и востоке республики — до +28 градусов.

Анна Кайдалова