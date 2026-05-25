В Татарстане 26 мая ожидаются грозы и сильный дождь
В Татарстане днем и вечером 26 мая из-за прохождения атмосферных фронтов прогнозируют грозы, кратковременное усиление ветра до 16–21 м/с, местами — град. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
В Татарстане 26 мая ожидаются грозы и сильный дождь
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По данным синоптиков, ночью местами ожидается небольшой дождь, днем будет облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди, в отдельных районах — сильные.
Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +17 до +22 градусов, на юге и востоке республики — до +28 градусов.