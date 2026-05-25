Глава СКР поручил повторно возбудить дело о нарушении прав детей в Оренбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР Вячеславу Зудерману повторно возбудить уголовное дело по факту нарушения прав несовершеннолетних в Оренбурге. Также он запросил доклад о ходе и результатах его расследования, о принимаемых мерах по восстановлению прав несовершеннолетних на доступное образование. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Как уточняют в ведомстве, в СКР поступило обращение по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств нарушения прав несовершеннолетних из Дзержинского района на доступное образование. Детские сады и школы находятся «в значительной удаленности от мест проживания, учащимся ежедневно приходится преодолевать значительное расстояние пешком вдоль неосвещенных улиц или на общественном транспорте».

В 2015 году запланировали возведение образовательных учреждений, но в установленные на 2024 год сроки объекты не построены. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее Александр Бастрыкин ставил ситуацию на контроль. В СУ СКР по Оренбургской области дважды возбуждались уголовные дела. Впоследствии данные процессуальные решения были отменены надзорным органом. Проводится дополнительная проверка.

Руфия Кутляева