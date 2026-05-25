Пермский аптекарь отказался от обжалования своего приговора по уголовному делу

Московский городской суд опубликовал постановление о прекращении производства по апелляционной жалобе бывшего совладельца сети аптек «От склада» Николая Шаврина, обжаловавшего постановление первой инстанции, которым в отношении него было прекращено уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Как следует из судебного акта, жалоба отозвана по ходатайству самого заявителя.

Напомним, Николаю Шаврину и его бизнес-партнеру Андрею Годовалову было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере — на сумму более 418 млн руб. Как считает следствие, преступление было совершено в 2017–2019 годах. Бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контролировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. Сам господин Шаврин вины не признал. Андрей Годовалов выехал из страны и был объявлен в розыск, дело в его отношении было выделено в отдельное производство. Изначально дело было направлено для рассмотрения в Кировский райсуд Перми, но затем — по подсудности — в Москву. Дело было прекращено судом в сентябре прошлого года, поскольку срок давности по последнему вмененному Николаю Шаврину эпизоду истек в марте 2025 года.