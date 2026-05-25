В Башкирии участники преступной группы обвиняются в вымогательстве и разбое

Первый отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии завершил расследование уголовного дела пяти жителей региона в возрасте от 31 до 41 года, сообщает пресс-служба СКР. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в серии вымогательств (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и подкупе потерпевшего (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Следствие установило, что в августе 2023 года в Благовещенске участники организованной группы похитили двоих местных жителей, один из которых был несовершеннолетним. Соучастники, применяя оружие, бейсбольные биты и монтировки, потребовали от них по 1,5 млн руб. с каждого. Также они похитили автомобиль с инструментами отца подростка общей стоимостью более 280 тыс. руб. Обвиняемые вымогали деньги у его родителей, угрожая расправой и уничтожением имущества. Мать подростка обратилась в правоохранительные органы.

Кроме того, в сентябре 2023 года фигуранты дела с помощью вымогательства получили от жителя Благовещенска 125 тыс. руб.

Преступную деятельность пресекли следователи СК и оперативники ФСБ.

Также следователи установили, что один из обвиняемых с января 2022 года занимал высшее положение в преступной иерархии на территории Благовещенска. Находясь под стражей в следственном изоляторе в 2025 году, он через знакомого организовал подкуп потерпевшего, склонив его изменить показания в свою пользу.

Дело направлено в Верховный суд республики. Материалы дела в отношении еще троих соучастников выделили в отдельное производство.

