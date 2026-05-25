Первые лица на втором плане

В Красноярском крае стартовало предварительное голосование «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов от партии на предстоящих в сентябре выборах в законодательное собрание региона. На право быть выдвинутыми претендуют 355 человек, в числе которых 24 из 33 членов фракции в действующем созыве краевого парламента. В числе подавших заявление на участие в праймериз нет сенатора от заксобрания Александра Усса и спикера Алексея Додатко. Но эксперты полагают, что у них есть шансы быть включенными в партсписок кандидатов решением руководства ЕР.

Предварительное голосование ЕР перед сентябрьскими выборами началось 25 мая. В Красноярском крае оно определит партийных кандидатов в пяти выборных процедурах, включая формирование пятого созыва законодательного собрания региона.

В краевом парламенте 52 депутата, 26 из которых избираются в одномандатных округах, 26 — по партийным спискам. 15 мая, после истечения срока подачи заявлений на праймериз, региональное отделение (РО) ЕР сообщало о 338 полученных заявлениях на выборы в заксобрание. 25 мая на сайте предварительного голосования было указано уже 355 таких претендентов.

По данным сайта заксобрания, во фракции единороссов сейчас насчитывается 33 депутата. Как подсчитал «Ъ-Сибирь», 24 из них намерены попасть в новый состав заксобрания. В их числе все руководители парламентских комитетов, кроме председателя комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Людмилы Магомедовой. Госпожа Магомедова подала заявление в конце отведенного на это срока (они принимались по 14 мая) в Талнахской региональной группе, но затем отозвала его. Свое решение депутат оставила без комментариев.

Этот случай со снятием кандидатуры оказался не единственным. На прошлой неделе так поступил действующий депутат и бывший красноярский вице-премьер Юрий Захаринский. Это произошло после того, как в том же Енисейском одномандатном округе выдвинул свою кандидатуру первый вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко. По словам господина Захаринского, «с учетом выдвижения Сергея Александровича Пономаренко Енисейский округ получает сильное политическое представительство и дополнительные возможности для развития». Гендиректор «Красмаша» Александр Гаврилов, в свою очередь, лишился статуса претендента после того, как был арестован в рамках уголовного дела о растрате и взяточничестве в особо крупном размере.

Помимо господина Пономаренко, сменить исполнительную власть на законодательную решила министр социальной политики Ирина Пастухова (Уярская региональная группа). В числе кандидатов также несколько политиков, в разное время входивших в состав руководства региона: бывший красноярский премьер Эдхам Акбулатов, экс-министр спорта Павел Ростовцев (Кежемская региональная группа) и экс-министр образования Светлана Маковская (Сосновоборская региональная группа).

По оценке политолога Александра Чернявского, действующие депутаты являются фаворитами в большинстве округов, но в ряде случаев исход голосования прогнозировать трудно. Так, в Железногорском одномандатном округе на победу рассчитывают председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Алексей Кулеш и гендиректор градообразующего для Железногорска «Горно-химического комбината» Дмитрий Колупаев. «По сути, выбираем между Д. Н. Колупаевым и Алексеем Викторовичем Кулешом. Я поддерживаю Алексея Викторовича и прошу Вас тоже проголосовать за него»,— записал перед стартом голосования председатель комитета в своем Telegram-канале, предложив сторонникам распространить это сообщение.

В списке участников праймериз нет фамилий спикера заксобрания Алексея Додатко и сенатора от законодательной ветви власти региона Александра Усса (чтобы получить место в Совете федерации, необходимо сначала завоевать мандат регионального заксобрания). Но эксперты не исключают, что их кандидатуры в конечном итоге будут утверждены руководством партии. Ранее секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев заявлял о том, что партия намерена оценивать кандидатов не только по результатам предварительного голосования, но и с помощью глубоких социологических исследований.

«Что касается Алексея Додатко, то вероятность его участия в выборах достаточно высокая. По Александру Уссу вопросов больше с учетом его серьезного политического веса. Он фактически политик федерального уровня. Думаю, по нему решение будет приниматься не в Красноярске, а в Москве»,— полагает господин Чернявский.

По словам главы коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василия Дамова, в ЕР всегда подчеркивали, что юридически праймериз — не обязательная процедура, поскольку кандидаты официально выдвигаются съездом, а праймериз имеют внутрипартийный и рекомендательный характер. В последние годы, отметил политолог, таких заметных кейсов стало меньше, потому что партия старается демонстрировать «уважение к процедуре», но они обязательно будут. «Я бы скорее предположил, что именно так, “в обход”, в список кандидатов попадет тяжеловес Александр Усс. По крайней мере, его связи в Москве точно это позволяют. Алексей Додатко — фигура сильная только в регионе. Если бы мы говорили о его возможностях, я бы уверенно сказал, что этого не произойдет. Но, с другой стороны, нельзя недооценивать поддержку Сергея Пономаренко, который вполне может пролоббировать для него статус кандидата»,— сказал господин Дамов «Ъ-Сибирь».

Предварительное голосование завершится 31 мая. Регистрация избирателей — 29 мая. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в РО ЕР, к 09:00 25 мая было зарегистрировано 246,2 тыс. жителей края. В 2021 году на аналогичных праймериз проголосовала 161 тыс. человек.

Валерий Лавский