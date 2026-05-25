В Оренбурге менеджер банка похитила свыше 5,6 млн рублей у пенсионеров

Суд признал виновной бывшую сотрудницу банка по ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в значительном и особо крупном размерах). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как установил суд, старший менеджер по обслуживанию в банке с ноября 2023 года по август 2024 года похитила у граждан свыше 5,6 млн рублей. Жители Оренбурга в возрасте от 67 до 89 лет просили закрыть их счета и выдать им деньги, но сотрудница банка убеждала их в наличии более выгодных вкладов.

Подсудимая «составляла расходно-кассовые ордера и предоставляла их пенсионерам для подписи». Фактически старший менеджер похищала деньги и тратила их на свои нужды. Позднее потерпевшие стали обращаться в банк для снятия денег с «выгодных» счетов, однако узнавали, что новые счета на их имя не открывались.

Суд назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. руб. Ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере банковских операций и микрофинансовой деятельности в банках, кредитных и микрофинансовых организациях три года.

Руфия Кутляева