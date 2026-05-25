Бывших полицейских отправили в колонию строгого режима за взятки

Ленинский суд Перми признал виновными в получении взятки и покушении на сбыт наркотиков бывших сотрудников отдела полиции №3 (по обслуживанию Кировского района Перми) Павла Боровикова и Данила Каракулова, и назначил им наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установило следствие, в мае 2025 года начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Павел Боровиков и его подчиненный Данил Караулов задержали троих пермяков по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств. Один из мужчин предложил полицейским не регистрировать сообщение о преступлении, а вместо этого отпустить их за взятку в размере 10 тыс. руб. Боровиков, в свою очередь, повысил сумму взятки до 600 тыс. руб. За несколько дней полицейским передали 348 тыс. руб. Полностью получить взятку они не успели, поскольку были задержаны сотрудниками краевого главка МВД.

Кроме того, в июле 2025 года Павел Боровиков приобрел у неустановленных лиц в целях последующего сбыта наркопотребителям наркотические средства. Реализовать задуманное Боровиков не смог, поскольку его преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимые вину в получении взятки признали частично. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств подсудимый Боровиков вину не признал.

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приговорил Павла Боровикова к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,8 млн руб. с лишением права занимать должности на госслужбе на десять лет. Данилу Каракулову суд назначил семь лет лишения свободы со штрафом 1,7 млн руб. с лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет. Обоим осужденным наказание предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима. У осужденных конфискованы 348 тыс. руб. как предмет взятки.