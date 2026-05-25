В Уфе задержали рецидивиста, отобравшего у студента часы за 100 тысяч рублей

В Уфе задержали неоднократно судимого за грабежи и кражи 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Студент уфимского колледжа обратился в полицию с заявлением о грабеже. По словам потерпевшего, в 3:00 ночи у дома на Верхнеторговой площади неизвестный под угрозой насилия отобрал у него наручные часы стоимостью 100 тыс. руб.

Полицейские, составив ориентировку, отправились в указанном студентом направлении и вскоре во дворе заметили подходящего по приметам незнакомца. Он попытался сбежать, но его задержали.

По словам задержанного, в ту ночь он был сильно пьян. Гуляя по городу, он познакомился со студентом, который рассказал, что любит носить брендовые вещи. Во время беседы они поссорились, и подозреваемый, угрожая расправой, отобрал у него часы.

Полицейские изъяли похищенные часы у 17-летнего приятеля подозреваемого, которому тот подарил их.

