Налоговая служба потребовала банкротства бывшей супруги экс-депутата Олега Дьяченко

Арбитражный суд Самарской области принял к производству иск ФНС России к Ирине Дьяченко, бывшей супруге одного из основателей группы «Волгапромгаз» и экс-депутата Самарской губернской думы Олега Дьяченко, который умер в 2017 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судя по данным электронной картотеки суда, иск налоговой службы связан с наличием у Ирины Дьяченко задолженности в размере 8,6 млн руб. Других подробностей нет.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», бывшая жена Олега Дьяченко была совладелицей ООО «Лада», ООО «Самара-Сити» и ООО «Бизнес-Консалтинг».

ООО «Самара-Сити» являлось собственником ООО «Самарский деловой центр». Этой компании принадлежал развлекательный комплекс Kin Up на ул. Лесной в Самаре. В 2019 году «Самарский деловой центр» признали банкротом.

Сабрина Самедова