В Пермском крае снизилось количество выдаваемых автокредитов

В апреле 2026 года в Пермском крае было выдано 2,17 тыс. автокредитов, что на 2,7% меньше показателя марта текущего года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Доля отказов по заявкам на автокредиты в Пермском крае составила в апреле 72,9%.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в первом квартале 2026 года в Пермском крае было выдано автокредитов на общую сумму 6,8 млрд руб. Это на 17,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (5,8 млрд руб.).